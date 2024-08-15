https://ria.ru/20240815/vsu-1966339247.html

"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:19

2024-08-15T11:19

2024-08-15T13:04

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украина

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — отметил он.При этом, подчеркнул Берлетик, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. Он добавил, что ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки. ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.

https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html

https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html

курская область

украина

россия

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в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины