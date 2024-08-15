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"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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11:19 15.08.2024 (обновлено: 13:04 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vsu-1966339247.html
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ
Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:19
2024-08-15T13:04
в мире
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — отметил он.При этом, подчеркнул Берлетик, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. Он добавил, что ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки. ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html
https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html
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в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

Экс-морпех Берлетик: оборона ВСУ продолжает стремительно рушиться

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Оборона украинской армии продолжает рушиться из-за переброски сил для атаки на Курскую область, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — отметил он.
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При этом, подчеркнул Берлетик, российским военным удается брать под контроль все новые территории и продвигаться вперед. Он добавил, что ВСУ скоро полностью потеряют все наступательные силы, что ускорит крах украинской армии.
Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий, отразили три атаки. ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
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