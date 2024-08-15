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"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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09:38 15.08.2024 (обновлено: 10:28 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html
"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области
"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области
Операция ВСУ в Курской области — последняя попытка Киева и НАТО привлечь к себе внимание, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:38
2024-08-15T10:28
курская область
сша
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области — последняя попытка Киева и НАТО привлечь к себе внимание, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами. В этом отношении я прекрасно понимаю, почему Запад, НАТО и США, приняли в этом участие", — сказала эксперт.Кроме того, Квятковски назвала действия украинских сил в этом регионе крайне рискованными.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html
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курская область, сша, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире, политика
Курская область, США, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, В мире, Политика
"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области

Экс-подполковник ВВС США назвала атаку ВСУ под Курском отчаянным ходом Киева

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области — последняя попытка Киева и НАТО привлечь к себе внимание, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами. В этом отношении я прекрасно понимаю, почему Запад, НАТО и США, приняли в этом участие", — сказала эксперт.
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Кроме того, Квятковски назвала действия украинских сил в этом регионе крайне рискованными.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Курская областьСШАРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАВ миреПолитика
 
 
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