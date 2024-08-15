https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html

"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области

"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области

Операция ВСУ в Курской области — последняя попытка Киева и НАТО привлечь к себе внимание, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:38

2024-08-15T09:38

2024-08-15T10:28

курская область

сша

россия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965897372_76:90:1682:994_1920x0_80_0_0_31e340a0d4179ba494e0263480715a94.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области — последняя попытка Киева и НАТО привлечь к себе внимание, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами. В этом отношении я прекрасно понимаю, почему Запад, НАТО и США, приняли в этом участие", — сказала эксперт.Кроме того, Квятковски назвала действия украинских сил в этом регионе крайне рискованными.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html

https://ria.ru/20240814/nato-1966235077.html

курская область

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, сша, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире, политика