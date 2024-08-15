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ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.08.2024
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали дома мирных жителей, рассказал РИА Новости житель села Мартыновка Виталий Скибин. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:10
2024-08-15T03:10
2024-08-15T08:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали дома мирных жителей, рассказал РИА Новости житель села Мартыновка Виталий Скибин. В Мартыновке украинские военные появились 9-10 августа. "Они начали стрелять с танков… Мы стали бояться. Начали в окна стрелять", — рассказал Скибин. По его словам, когда он позже вышел на улицу, то увидел, что "были окна разбиты, все расстреляно, все подбитое". "Они постоянно били по хатам… Там сколько домов погорело", — свидетельствует он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области
Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали из танков дома мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал житель села Мартыновка, в котором украинские военные появились 9-10 августа.
2024-08-15T03:10
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
Житель Мартыновки: украинские войска специально обстреливали дома мирных жителей