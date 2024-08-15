https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html

ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец

ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.08.2024

ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец

Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали дома мирных жителей, рассказал РИА Новости житель села Мартыновка Виталий Скибин. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:10

2024-08-15T03:10

2024-08-15T08:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали дома мирных жителей, рассказал РИА Новости житель села Мартыновка Виталий Скибин. В Мартыновке украинские военные появились 9-10 августа. "Они начали стрелять с танков… Мы стали бояться. Начали в окна стрелять", — рассказал Скибин. По его словам, когда он позже вышел на улицу, то увидел, что "были окна разбиты, все расстреляно, все подбитое". "Они постоянно били по хатам… Там сколько домов погорело", — свидетельствует он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области Украинские военные, напавшие на Курскую область, специально обстреливали из танков дома мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал житель села Мартыновка, в котором украинские военные появились 9-10 августа. 2024-08-15T03:10 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия