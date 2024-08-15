https://ria.ru/20240815/vsu-1966291310.html

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях - РИА Новости, 15.08.2024

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T01:31

2024-08-15T01:31

2024-08-15T11:27

специальная военная операция на украине

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харьковская область

сватово

виталий ганчев

владимир путин

украина

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. "На Купянском направлении <...> ситуация напряженная. <...> Напряженная ситуация на Северском направлении", — говорится в сообщении, опубликованном Генштабом в Telegram-канале. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

харьковская область

сватово

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в мире, россия, харьковская область, сватово, виталий ганчев, владимир путин, украина, вооруженные силы украины