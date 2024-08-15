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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 15.08.2024 (обновлено: 11:27 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/vsu-1966291310.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях - РИА Новости, 15.08.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T01:31
2024-08-15T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
сватово
виталий ганчев
владимир путин
украина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях. "На Купянском направлении &lt;...&gt; ситуация напряженная. &lt;...&gt; Напряженная ситуация на Северском направлении", — говорится в сообщении, опубликованном Генштабом в Telegram-канале. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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россия
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в мире, россия, харьковская область, сватово, виталий ганчев, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Сватово, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях.
"На Купянском направлении <...> ситуация напряженная. <...> Напряженная ситуация на Северском направлении", — говорится в сообщении, опубликованном Генштабом в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
Вчера, 22:03
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС России медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьСватовоВиталий ГанчевВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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