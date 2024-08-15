https://ria.ru/20240815/vrachi-1966296654.html

Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО

Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО - РИА Новости, 15.08.2024

Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО

Российские врачи столкнулись в ходе специальной военной операции (СВО) с новыми вызовами из-за современных боеприпасов, рассказал РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:49

2024-08-15T03:49

2024-08-15T03:49

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Российские врачи столкнулись в ходе специальной военной операции (СВО) с новыми вызовами из-за современных боеприпасов, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Мы имеем дело со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией, такого опыта было немного. Пули, которыми они стреляют, кассетные боеприпасы. У нас сейчас бывают пациенты, у которых точечные ранения, насквозь проходит организм… а классическая баллистика, которую мы изучали в академии, она тут меняется", - сказал собеседник агентства. По его словам, со времен хирурга Пирогова военные конфликты служат толчком для развития науки, технологий, особенно в медицине. Обильное применение дронов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, такие ранения называют "сочетанное ранение", когда повреждаются грудь, живот, конечности, отметил Бабич. "Хирург и анестезиолог, которые принимают пациента, сталкиваются с тем, что нужно выполнять правильные операции, начинать с правильных мест, потому что один человек и много ран", - сказал он.

https://ria.ru/20240814/vrachi-1966063027.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия