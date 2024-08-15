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Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:50

2024-08-15T13:50

2024-08-15T13:57

тульская область

общество

россия

дмитрий миляев

владимир путин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе.Миляев в ходе доклада о ситуации в регионе отметил, что здравоохранение остается важнейшим вопросом для Тульской области. Власти региона ведут "большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед"."Врачей не хватает всё равно", - отметил Путин."Не хватает", - подтвердил врио главы региона, подчеркнув, что для решения проблемы в прошлом году был разработан "комплекс мер", в частности, практика предоставления служебного жилья.

https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html

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тульская область, общество, россия, дмитрий миляев, владимир путин