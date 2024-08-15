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Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:50
2024-08-15T13:50
2024-08-15T13:57
тульская область
общество
россия
дмитрий миляев
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе.Миляев в ходе доклада о ситуации в регионе отметил, что здравоохранение остается важнейшим вопросом для Тульской области. Власти региона ведут "большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед"."Врачей не хватает всё равно", - отметил Путин."Не хватает", - подтвердил врио главы региона, подчеркнув, что для решения проблемы в прошлом году был разработан "комплекс мер", в частности, практика предоставления служебного жилья.
https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html
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тульская область, общество, россия, дмитрий миляев, владимир путин
Тульская область, Общество, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Путин обратил внимание на нехватку врачей в Тульской области
Путин обратил внимание врио главы Тульской области на нехватку врачей в регионе
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым обратил внимание на нехватку врачей в регионе.
Миляев в ходе доклада о ситуации в регионе отметил, что здравоохранение остается важнейшим вопросом для Тульской области. Власти региона ведут "большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед".
«
"Врачей не хватает всё равно", - отметил Путин.
"Не хватает", - подтвердил врио главы региона, подчеркнув, что для решения проблемы в прошлом году был разработан "комплекс мер", в частности, практика предоставления служебного жилья.