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Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России" - РИА Новости, 15.08.2024
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17:16 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vladivostok-1966437466.html
Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России"
Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России" - РИА Новости, 15.08.2024
Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России"
Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея сойдутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:16
2024-08-15T17:16
экономика
спорт
владивосток
сергей федоров
алексей касатонов
вячеслав фетисов
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея сойдутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке в дружеском гала-матче под знаменем бренда "Сделано в России", который впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума."На лед выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов , российские звезды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, а также чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков", - говорится в сообщении.Ведущим матча выступит главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.Организаторы матча - Российский экспортный центр, спортивная платформа фонда "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами и получить их автографы, а также насладиться яркой концертной программой смогут все желающие. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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экономика, спорт, владивосток, сергей федоров, алексей касатонов, вячеслав фетисов, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Спорт, Владивосток, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея сойдутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке в дружеском гала-матче под знаменем бренда "Сделано в России", который впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
РЭЦ: "Сделано в России" — знак качества для потребителей за рубежом
6 августа, 14:08
"На лед выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов , российские звезды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, а также чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков", - говорится в сообщении.
Ведущим матча выступит главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.
На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.
Организаторы матча - Российский экспортный центр, спортивная платформа фонда "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами и получить их автографы, а также насладиться яркой концертной программой смогут все желающие. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Стали известны имена лучших экспортеров Дальнего Востока
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаСпортВладивостокСергей ФедоровАлексей КасатоновВячеслав ФетисовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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