https://ria.ru/20240815/vladivostok-1966437466.html

Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России"

Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России" - РИА Новости, 15.08.2024

Звезды хоккея выйдут на лед во Владивостоке на празднике "Сделано в России"

Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея сойдутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:16

2024-08-15T17:16

2024-08-15T17:16

экономика

спорт

владивосток

сергей федоров

алексей касатонов

вячеслав фетисов

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея сойдутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке в дружеском гала-матче под знаменем бренда "Сделано в России", который впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума."На лед выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов , российские звезды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, а также чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков", - говорится в сообщении.Ведущим матча выступит главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.Организаторы матча - Российский экспортный центр, спортивная платформа фонда "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами и получить их автографы, а также насладиться яркой концертной программой смогут все желающие. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

https://ria.ru/20240806/rets-1964406141.html

https://ria.ru/20240815/eksportery-1966420767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, спорт, владивосток, сергей федоров, алексей касатонов, вячеслав фетисов, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)