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СК завершил расследование дела француза Винатье* - РИА Новости, 15.08.2024
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11:52 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html
СК завершил расследование дела француза Винатье*
СК завершил расследование дела француза Винатье* - РИА Новости, 15.08.2024
СК завершил расследование дела француза Винатье*
Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Лоран Винатье* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html
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россия, франция, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Франция, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
СК завершил расследование дела француза Винатье*

СК завершил расследование дела Винатье, обвиняемого в сборе сведений об России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Лоран Винатье* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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