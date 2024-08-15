https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html

СК завершил расследование дела француза Винатье*

СК завершил расследование дела француза Винатье* - РИА Новости, 15.08.2024

СК завершил расследование дела француза Винатье*

Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:52

2024-08-15T11:52

2024-08-15T11:52

россия

франция

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Лоран Винатье* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html

https://ria.ru/20240808/sud-1964974366.html

россия

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия