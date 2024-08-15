https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html
СК завершил расследование дела француза Винатье*
СК завершил расследование дела француза Винатье* - РИА Новости, 15.08.2024
СК завершил расследование дела француза Винатье*
Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
россия
франция
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963251400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10d24e8daa2331d86578b12302deabc7.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Лоран Винатье* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html
https://ria.ru/20240808/sud-1964974366.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963251400_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5b177fd365c812d8f4f02c1ef1e5daad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Франция, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
СК завершил расследование дела француза Винатье*
СК завершил расследование дела Винатье, обвиняемого в сборе сведений об России
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Лоран Винатье* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.