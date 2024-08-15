https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html

ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области

ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области - РИА Новости, 15.08.2024

ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области

ВЭБ.РФ принял стратегическое решение о развитии деревообрабатывающих производств ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) в Тверской области,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:54

2024-08-15T14:54

2024-08-15T14:54

тверская область

древесина

деревья

вэб.рф (вэб)

производство

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВЭБ.РФ принял стратегическое решение о развитии деревообрабатывающих производств ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) в Тверской области, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации развития. В самом ВЭБе сообщили, что проект соответствует стратегическим приоритетам корпорации развития. "Высокий передел переработки древесины и выпуск продукции, отвечающей самым современным стандартам, создает дополнительные возможности для экономики Тверской области и всей страны, обеспечивает рабочие места для более 1,3 тысячи человек и, безусловно, отвечает приоритетам ВЭБ.РФ", – сообщили в пресс-службе ВЭБа. В состав СТОД входят два деревообрабатывающих комплекса в Тверской области. Компания выпускает LVL-брус из клееного шпона (до 140 тысяч кубических метров в год), ориентированно-стружечные плиты (500 тысяч кубических метров в год), домокомплекты, реализует проекты по строительству и реконструкции зданий из древесных материалов, в том числе многоквартирных каркасно-панельных домов. Производства обеспечены собственным сырьем, которое поставляет лесозаготовительный филиал. Основной кредитор предприятия, которое проходит процедуру конкурсного производства, – ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240727/verkhnevolzhe-1962387969.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

древесина, деревья, вэб.рф (вэб), производство