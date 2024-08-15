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ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:54 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html
ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области
ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области
ВЭБ.РФ принял стратегическое решение о развитии деревообрабатывающих производств ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) в Тверской области,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:54
2024-08-15T14:54
тверская область
древесина
деревья
вэб.рф (вэб)
производство
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВЭБ.РФ принял стратегическое решение о развитии деревообрабатывающих производств ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) в Тверской области, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации развития. В самом ВЭБе сообщили, что проект соответствует стратегическим приоритетам корпорации развития. "Высокий передел переработки древесины и выпуск продукции, отвечающей самым современным стандартам, создает дополнительные возможности для экономики Тверской области и всей страны, обеспечивает рабочие места для более 1,3 тысячи человек и, безусловно, отвечает приоритетам ВЭБ.РФ", – сообщили в пресс-службе ВЭБа. В состав СТОД входят два деревообрабатывающих комплекса в Тверской области. Компания выпускает LVL-брус из клееного шпона (до 140 тысяч кубических метров в год), ориентированно-стружечные плиты (500 тысяч кубических метров в год), домокомплекты, реализует проекты по строительству и реконструкции зданий из древесных материалов, в том числе многоквартирных каркасно-панельных домов. Производства обеспечены собственным сырьем, которое поставляет лесозаготовительный филиал. Основной кредитор предприятия, которое проходит процедуру конкурсного производства, – ВЭБ.РФ.
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древесина, деревья, вэб.рф (вэб), производство
Тверская область, древесина, Деревья, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Производство

ВЭБ.РФ будет развивать предприятия СТОД в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабочий на предприятии
Рабочий на предприятии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рабочий на предприятии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВЭБ.РФ принял стратегическое решение о развитии деревообрабатывающих производств ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) в Тверской области, сообщил РИА Новости источник, близкий к госкорпорации развития.
В самом ВЭБе сообщили, что проект соответствует стратегическим приоритетам корпорации развития.
"Высокий передел переработки древесины и выпуск продукции, отвечающей самым современным стандартам, создает дополнительные возможности для экономики Тверской области и всей страны, обеспечивает рабочие места для более 1,3 тысячи человек и, безусловно, отвечает приоритетам ВЭБ.РФ", – сообщили в пресс-службе ВЭБа.
В состав СТОД входят два деревообрабатывающих комплекса в Тверской области. Компания выпускает LVL-брус из клееного шпона (до 140 тысяч кубических метров в год), ориентированно-стружечные плиты (500 тысяч кубических метров в год), домокомплекты, реализует проекты по строительству и реконструкции зданий из древесных материалов, в том числе многоквартирных каркасно-панельных домов. Производства обеспечены собственным сырьем, которое поставляет лесозаготовительный филиал. Основной кредитор предприятия, которое проходит процедуру конкурсного производства, – ВЭБ.РФ.
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Тверская областьдревесинаДеревьяВЭБ.РФ (ВЭБ)Производство
 
 
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