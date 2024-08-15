https://ria.ru/20240815/vakansii-1966167236.html

Гибкая ценовая модель размещения вакансий для МСБ появилась на hh.ru

Гибкая ценовая модель размещения вакансий для МСБ появилась на hh.ru - РИА Новости, 15.08.2024

Гибкая ценовая модель размещения вакансий для МСБ появилась на hh.ru

Гибкая ценовая модель размещения вакансий появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru, которая позволит представителям социально важного малого и среднего... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

работа

занятость

трудоустройство

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693998_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_a4264e0111e21b8e478791af5ba20206.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Гибкая ценовая модель размещения вакансий появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru, которая позволит представителям социально важного малого и среднего бизнеса сократить расходы на привлечение сотрудников до 15%, сообщает пресс-служба компании. Ключевое нововведение в гибкой модели для предпринимателей — сегментарный каталог. В нем все специализации размещения вакансий сгруппированы по пяти категориям: "Промышленность, строительство и сельское хозяйство", "Продажи, финансы, администрирование и HR*", "Рабочие", "Красота, медицина, наука и искусство", "Все специалисты, включая IT и руководителей".Активность соискателей в разных отраслях и в разных специализациях отличается: сказывается социально-демографическая ситуация, особенности того или иного региона, растущий тренд на удержание сотрудников и другие факторы.В обновленной модели размещения вакансий на hh.ru учтено множество параметров, а специализации сгруппированы так, чтобы представители МСБ могли в пару кликов подобрать наиболее релевантную для своей HR*-задачи группу квалификаций соискателей — исходя из рыночной ниши, в которой развивается бизнес, его потребности в сотрудниках определенных ролей и специализаций — и опубликовать свое объявление для нужной целевой аудитории.Обновленная модель является наиболее практичной для МСБ. Она позволяет соблюдать баланс между операционными расходами и стоимостью найма, исключая публикацию вакансий в тех специализациях, в которых не представлены нужные для развития бизнеса специалисты. Небольшим работодателям из ряда социально значимых отраслей она поможет сократить расходы на поиск нужных специалистов до 15%."Мы продолжаем развивать продукты и сервисы для малого бизнеса. Наша цель — дать предпринимателям не только эффективные инструменты поиска сотрудников, но и сделать этот процесс еще и выгодным для них. Обновленная ценовая модель решает эти задачи и помогает небольшим работодателям привлекать нужный для масштабирования бизнеса персонал по оптимальной цене", – отметил руководитель направления монетизации hh.ru Денис Щигельский, его слова приводит пресс-служба.Решение доступно для компаний-работодателей, которые приобретают от одной до девяти вакансий.Гибкая ценовая модель размещения для МСБ — часть стратегии hh.ru по развитию и предоставлению эффективных инструментов для решения HR*-задач компаниям-работодателям из наиболее уязвимого сектора экономики.* Human Resources (человеческие ресурсы)Реклама, ООО "Хэдхантер", erid: F7NfYUJCUneLtWnAf2S9

https://ria.ru/20240529/finansirovanie-1948940304.html

https://ria.ru/20240812/komandabiznes-1964214176.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, занятость, трудоустройство, россия