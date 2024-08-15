https://ria.ru/20240815/ukraina-1966498015.html
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 15.08.2024
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:06
2024-08-15T23:06
2024-08-15T23:06
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области - ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC. При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты, но признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений и средств. В четверг представитель Пентагона заявил РИА Новости, что министерству обороны неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома также не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966489279.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Кирби: США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области - ред.) безопасности Украине в ближайшие недели", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты, но признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений и средств.
В четверг представитель Пентагона заявил РИА Новости, что министерству обороны неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома также не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.