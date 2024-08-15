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На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста - РИА Новости, 15.08.2024
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
На Украине чиновник кинологического учебного центра обещал за 21 тысячу евро переправить мужчину из Львова, пытающегося избежать мобилизации, за границу,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:18
2024-08-15T18:18
2024-08-15T18:18
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине чиновник кинологического учебного центра обещал за 21 тысячу евро переправить мужчину из Львова, пытающегося избежать мобилизации, за границу, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР). "Разоблачили чиновника кинологического учебного центра. В начале июля этого года чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через госграницу. Большую сумму чиновник объяснил срочностью и сложностью задачи. Он также пообещал посодействовать в выезде в Европу его знакомым", - говорится в сообщении.По информации ведомства, чиновника задержали после получения им денег. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Львовская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста из Львова