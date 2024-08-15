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На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966451240.html
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста - РИА Новости, 15.08.2024
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
На Украине чиновник кинологического учебного центра обещал за 21 тысячу евро переправить мужчину из Львова, пытающегося избежать мобилизации, за границу,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:18
2024-08-15T18:18
специальная военная операция на украине
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украина
львов
львовская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине чиновник кинологического учебного центра обещал за 21 тысячу евро переправить мужчину из Львова, пытающегося избежать мобилизации, за границу, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР). &quot;Разоблачили чиновника кинологического учебного центра. В начале июля этого года чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через госграницу. Большую сумму чиновник объяснил срочностью и сложностью задачи. Он также пообещал посодействовать в выезде в Европу его знакомым&quot;, - говорится в сообщении.По информации ведомства, чиновника задержали после получения им денег. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html
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в мире, украина, львов, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Львовская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста

На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста из Львова

© iStock.com / bartoshdУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / bartoshd
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине чиновник кинологического учебного центра обещал за 21 тысячу евро переправить мужчину из Львова, пытающегося избежать мобилизации, за границу, сообщили в четверг в госбюро расследований (ГБР).
«

"Разоблачили чиновника кинологического учебного центра. В начале июля этого года чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через госграницу. Большую сумму чиновник объяснил срочностью и сложностью задачи. Он также пообещал посодействовать в выезде в Европу его знакомым", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, чиновника задержали после получения им денег.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовЛьвовская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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