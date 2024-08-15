https://ria.ru/20240815/ukraina-1966441372.html

Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться

Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024

Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться

Власти Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, призвали местное население эвакуироваться,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:29

2024-08-15T17:29

2024-08-15T17:54

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100626/82/1006268236_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0f816be5ac83f4853fd699db78af848f.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, призвали местное население эвакуироваться, соответствующее видеообращение опубликовал в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк. "Прошу не медлить и эвакуироваться", — сказал чиновник.По его словам, российские войска находятся уже в десяти километрах от города.Глава администрации подчеркнул, что эвакуироваться в первую очередь должны семьи с детьми и пожилые люди. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на Красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Как сообщало Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Сегодня стало известно, что ВС России заняли Ивановку.

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html

https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html

красноармейск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия