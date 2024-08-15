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Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 15.08.2024 (обновлено: 17:54 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966441372.html
Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться
Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться
Власти Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, призвали местное население эвакуироваться,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:29
2024-08-15T17:54
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, призвали местное население эвакуироваться, соответствующее видеообращение опубликовал в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк. "Прошу не медлить и эвакуироваться", — сказал чиновник.По его словам, российские войска находятся уже в десяти километрах от города.Глава администрации подчеркнул, что эвакуироваться в первую очередь должны семьи с детьми и пожилые люди. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на Красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Как сообщало Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Сегодня стало известно, что ВС России заняли Ивановку.
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964931169.html
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красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские власти призвали население Красноармейска эвакуироваться

Власти Красноармейска призвали население немедленно эвакуироваться

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Красноармейска, который расположен на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, призвали местное население эвакуироваться, соответствующее видеообращение опубликовал в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.
"Прошу не медлить и эвакуироваться", — сказал чиновник.
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По его словам, российские войска находятся уже в десяти километрах от города.
Глава администрации подчеркнул, что эвакуироваться в первую очередь должны семьи с детьми и пожилые люди.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на Красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.

Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

Как сообщало Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Сегодня стало известно, что ВС России заняли Ивановку.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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