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На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных - РИА Новости, 15.08.2024
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16:41 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966429513.html
На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных
На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных - РИА Новости, 15.08.2024
На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области и в Харькове трех граждан, среди которых несовершеннолетний, по подозрению в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:41
2024-08-15T16:41
в мире
украина
харьков
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области и в Харькове трех граждан, среди которых несовершеннолетний, по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих украинской армии. "Служба безопасности и национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые... жгли военные внедорожники сил обороны в разных регионах Украины. Так, в Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Также, по утверждению СБУ, полицейские задержали в Харькове 22-летнего контрактника-дезертира, самовольно покинувшего воинскую часть и скрывавшегося в областном центре. Утверждается, что подозреваемый поджег сразу шесть внедорожников украинских войск. Двум совершеннолетним злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, как уточнили в спецслужбе, на данный момент решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240809/podzhogi-1965160271.html
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в мире, украина, харьков, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Харьков, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных

СБУ сообщила о задержании трех человек по подозрению в поджогах автомобилей ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области и в Харькове трех граждан, среди которых несовершеннолетний, по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих украинской армии.
"Служба безопасности и национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые... жгли военные внедорожники сил обороны в разных регионах Украины. Так, в Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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Также, по утверждению СБУ, полицейские задержали в Харькове 22-летнего контрактника-дезертира, самовольно покинувшего воинскую часть и скрывавшегося в областном центре. Утверждается, что подозреваемый поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.
Двум совершеннолетним злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, как уточнили в спецслужбе, на данный момент решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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