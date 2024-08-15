На Украине задержали троих человек за поджоги автомобилей военных
СБУ сообщила о задержании трех человек по подозрению в поджогах автомобилей ВСУ
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ивано-Франовской области и в Харькове трех граждан, среди которых несовершеннолетний, по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих украинской армии.
"Служба безопасности и национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые... жгли военные внедорожники сил обороны в разных регионах Украины. Так, в Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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Также, по утверждению СБУ, полицейские задержали в Харькове 22-летнего контрактника-дезертира, самовольно покинувшего воинскую часть и скрывавшегося в областном центре. Утверждается, что подозреваемый поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.
Двум совершеннолетним злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, как уточнили в спецслужбе, на данный момент решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.