https://ria.ru/20240815/ukraina-1966417316.html

В Харьковской области заявили о повреждении административных зданий

В Харьковской области заявили о повреждении административных зданий - РИА Новости, 15.08.2024

В Харьковской области заявили о повреждении административных зданий

МВД Украины заявило, что в четверг Харьковская область подверглась ударам, в результате взрывов повреждения получил ряд административных зданий. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:51

2024-08-15T15:51

2024-08-15T15:51

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МВД Украины заявило, что в четверг Харьковская область подверглась ударам, в результате взрывов повреждения получил ряд административных зданий. "Харьковская область... В результате обстрела повреждены административные здания, хозяйственные постройки. Произошел пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, при этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. По данным министерства, на месте происшествия работают все необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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