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На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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14:23 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966393497.html
На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ
На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ
На Украине директор частной компании поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила в четверг СБУ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:23
2024-08-15T14:23
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине директор частной компании поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила в четверг СБУ. "СБУ разоблачила дельца, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов. Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупки БПЛА для сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, схему организовал директор частной компании Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем. В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (397,1 тысячи долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил почти треть. "Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА… "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 долларов до 181 доллара), в зависимости от его вида", - добавили в СБУ. Подозреваемого обвиняют в нарушении статьи "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html
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в мире, украина, киевская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ

СБУ: директор частной компании поставил для ВСУ тысячу некачественных FPV-дронов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине директор частной компании поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила в четверг СБУ.
«
"СБУ разоблачила дельца, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов. Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупки БПЛА для сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По данным следствия, схему организовал директор частной компании Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем. В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (397,1 тысячи долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил почти треть.
«
"Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА… "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 долларов до 181 доллара), в зависимости от его вида", - добавили в СБУ.
Подозреваемого обвиняют в нарушении статьи "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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