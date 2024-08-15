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На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ

На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

На Украине бизнесмен поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ

На Украине директор частной компании поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила в четверг СБУ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:23

2024-08-15T14:23

2024-08-15T14:23

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На Украине директор частной компании поставил тысячу некачественных FPV-дронов для ВСУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщила в четверг СБУ. "СБУ разоблачила дельца, который поставил для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов. Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали схему хищения госбюджета на закупки БПЛА для сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, схему организовал директор частной компании Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем. В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (397,1 тысячи долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил почти треть. "Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА… "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 долларов до 181 доллара), в зависимости от его вида", - добавили в СБУ. Подозреваемого обвиняют в нарушении статьи "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html

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в мире, украина, киевская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины