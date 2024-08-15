https://ria.ru/20240815/ukraina-1966389675.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:05

2024-08-15T14:05

2024-08-15T14:05

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.36 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Через некоторое время она прозвучала в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф