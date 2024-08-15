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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:05
2024-08-15T14:05
2024-08-15T14:05
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.36 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Через некоторое время она прозвучала в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в восьми украинских областях, включая Киевскую