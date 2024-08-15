https://ria.ru/20240815/ukraina-1966362492.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прогремели в четверг в Павлограде Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:24
2024-08-15T12:24
2024-08-15T12:24
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Павлограде Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечает "Страна", воздушную тревогу в регионе включили только после взрывов.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Страна": в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы