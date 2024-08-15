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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 15.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Взрывы прогремели в четверг в Павлограде Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:24

2024-08-15T12:24

2024-08-15T12:24

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Павлограде Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечает "Страна", воздушную тревогу в регионе включили только после взрывов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

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