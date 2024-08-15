Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ
WSJ: Залужный отдал приказ взорвать "Северные потоки" вопреки распоряжениям ЦРУ
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники.
"ЦРУ потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", — пишет WSJ.
По данным издания, Зеленский передал это распоряжение Залужному, но генерал проигнорировал приказ, "а его команда внесла корректировки в изначальный план".
Газета обратилась за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как отмечается в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные подтвердили, что Киев рассматривал газопроводы как "законные цели".
В материале утверждается, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную часть финансирования и военной техники.
"Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", — пишет издание.
Кроме того, неназванный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил WSJ, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Берлин поддерживает поставками оружия.
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8 августа, 15:05
Подрыв "Северных потоков"
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Кроме того, среди подозреваемых еще два гражданина Украины — Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры. По данным западных СМИ, фамилия Светланы и Евгения — Успенские. Светлана находится в Польше, а ее муж служит в ВСУ. На запрос немецких СМИ женщина ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж.