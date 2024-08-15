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Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
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04:43 15.08.2024 (обновлено: 12:12 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ukraina-1966299669.html
Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ
Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ
Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:43
2024-08-15T12:12
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
украина
сша
владимир зеленский
валерий залужный
россия
генеральная прокуратура рф
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники.По данным газеты, изначально Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов. Операцией занимался Залужный, который тогда был главкомом ВСУ, а все распоряжения передавались в устной форме, чтобы не оставлять свидетельств. Впоследствии в ситуацию попытались вмешаться США."ЦРУ потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", — пишет WSJ.По данным издания, Зеленский передал это распоряжение Залужному, но генерал проигнорировал приказ, "а его команда внесла корректировки в изначальный план".В переписке с WSJ Залужный, который сейчас работает послом Украины в Лондоне, отверг свою причастность к подрыву газопроводов.Газета обратилась за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как отмечается в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные подтвердили, что Киев рассматривал газопроводы как "законные цели".В материале утверждается, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную часть финансирования и военной техники. "Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", — пишет издание.Кроме того, неназванный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил WSJ, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Берлин поддерживает поставками оружия.Подрыв "Северных потоков"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Кроме того, среди подозреваемых еще два гражданина Украины — Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры. По данным западных СМИ, фамилия Светланы и Евгения — Успенские. Светлана находится в Польше, а ее муж служит в ВСУ. На запрос немецких СМИ женщина ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж.
https://ria.ru/20240815/sevpotoki-1966287268.html
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центральное разведывательное управление (цру), в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ

WSJ: Залужный отдал приказ взорвать "Северные потоки" вопреки распоряжениям ЦРУ

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники.
По данным газеты, изначально Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов. Операцией занимался Залужный, который тогда был главкомом ВСУ, а все распоряжения передавались в устной форме, чтобы не оставлять свидетельств. Впоследствии в ситуацию попытались вмешаться США.
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Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи
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"ЦРУ потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", — пишет WSJ.
По данным издания, Зеленский передал это распоряжение Залужному, но генерал проигнорировал приказ, "а его команда внесла корректировки в изначальный план".
В переписке с WSJ Залужный, который сейчас работает послом Украины в Лондоне, отверг свою причастность к подрыву газопроводов.
Газета обратилась за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как отмечается в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные подтвердили, что Киев рассматривал газопроводы как "законные цели".
В материале утверждается, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную часть финансирования и военной техники.
"Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", — пишет издание.
Кроме того, неназванный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил WSJ, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Берлин поддерживает поставками оружия.
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Подрыв "Северных потоков"

Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Кроме того, среди подозреваемых еще два гражданина Украины — Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры. По данным западных СМИ, фамилия Светланы и Евгения — Успенские. Светлана находится в Польше, а ее муж служит в ВСУ. На запрос немецких СМИ женщина ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж.
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Вчера, 15:40
 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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