https://ria.ru/20240815/ukraina-1966299669.html

Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ

Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Приказ подорвать "Северные потоки" отдал Залужный, утверждают СМИ

Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:43

2024-08-15T04:43

2024-08-15T12:12

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

украина

сша

владимир зеленский

валерий залужный

россия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники.По данным газеты, изначально Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов. Операцией занимался Залужный, который тогда был главкомом ВСУ, а все распоряжения передавались в устной форме, чтобы не оставлять свидетельств. Впоследствии в ситуацию попытались вмешаться США."ЦРУ потребовало от офиса Зеленского остановить операцию", — пишет WSJ.По данным издания, Зеленский передал это распоряжение Залужному, но генерал проигнорировал приказ, "а его команда внесла корректировки в изначальный план".В переписке с WSJ Залужный, который сейчас работает послом Украины в Лондоне, отверг свою причастность к подрыву газопроводов.Газета обратилась за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как отмечается в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные подтвердили, что Киев рассматривал газопроводы как "законные цели".В материале утверждается, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную часть финансирования и военной техники. "Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", — пишет издание.Кроме того, неназванный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил WSJ, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Берлин поддерживает поставками оружия.Подрыв "Северных потоков"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Кроме того, среди подозреваемых еще два гражданина Украины — Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры. По данным западных СМИ, фамилия Светланы и Евгения — Успенские. Светлана находится в Польше, а ее муж служит в ВСУ. На запрос немецких СМИ женщина ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж.

https://ria.ru/20240815/sevpotoki-1966287268.html

https://ria.ru/20240808/germaniya-1964941666.html

https://ria.ru/20240814/germanija-1966176034.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральное разведывательное управление (цру), в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2