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В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini - РИА Новости, 15.08.2024
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08:08 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ugon-1966310194.html
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini
Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:08
2024-08-15T08:08
происшествия
авто
россия
lamborghini
москва
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара, говорится в материалах делах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, мужчина увидел на стоянке автомойки спорткар, представился его владельцем, получил ключи от машины и уехал. Спустя 16 часов его за рулем "ламбы" задержали сотрудники ДПС. Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако молодой человек и ИП-хозяина авто уладили вопрос между собой, и просили суд утвердить мировое соглашение. Любитель быстрых авто вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд также засвидетельствовал, что мужчина "загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств". "Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ было прекращено в связи с примирением сторон", - рассказал собеседник агентства. Мотивы поступка в постановлении не раскрываются.
https://ria.ru/20240117/mvd-1921778273.html
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происшествия, авто, россия, lamborghini, москва
Происшествия, Авто, Россия, Lamborghini, Москва
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini

Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini, но ему удалось избежать суда

© Automobili Lamborghini SpALamborghini Aventador S
Lamborghini Aventador S - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Automobili Lamborghini SpA
Lamborghini Aventador S. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара, говорится в материалах делах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, мужчина увидел на стоянке автомойки спорткар, представился его владельцем, получил ключи от машины и уехал. Спустя 16 часов его за рулем "ламбы" задержали сотрудники ДПС.
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Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако молодой человек и ИП-хозяина авто уладили вопрос между собой, и просили суд утвердить мировое соглашение.
Любитель быстрых авто вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд также засвидетельствовал, что мужчина "загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств".
"Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ было прекращено в связи с примирением сторон", - рассказал собеседник агентства.
Мотивы поступка в постановлении не раскрываются.
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