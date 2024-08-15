https://ria.ru/20240815/ugon-1966310194.html
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini
Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:08
2024-08-15T08:08
2024-08-15T08:08
происшествия
авто
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара, говорится в материалах делах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, мужчина увидел на стоянке автомойки спорткар, представился его владельцем, получил ключи от машины и уехал. Спустя 16 часов его за рулем "ламбы" задержали сотрудники ДПС. Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако молодой человек и ИП-хозяина авто уладили вопрос между собой, и просили суд утвердить мировое соглашение. Любитель быстрых авто вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд также засвидетельствовал, что мужчина "загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств". "Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ было прекращено в связи с примирением сторон", - рассказал собеседник агентства. Мотивы поступка в постановлении не раскрываются.
https://ria.ru/20240117/mvd-1921778273.html
https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920280110.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, россия, lamborghini, москва
Происшествия, Авто, Россия, Lamborghini, Москва
В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini
Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini, но ему удалось избежать суда
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара, говорится в материалах делах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, мужчина увидел на стоянке автомойки спорткар, представился его владельцем, получил ключи от машины и уехал. Спустя 16 часов его за рулем "ламбы" задержали сотрудники ДПС.
Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако молодой человек и ИП-хозяина авто уладили вопрос между собой, и просили суд утвердить мировое соглашение.
Любитель быстрых авто вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд также засвидетельствовал, что мужчина "загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств".
"Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ
было прекращено в связи с примирением сторон", - рассказал собеседник агентства.
Мотивы поступка в постановлении не раскрываются.