https://ria.ru/20240815/ugon-1966310194.html

В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini

В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini - РИА Новости, 15.08.2024

В Москве мужчина избежал суда после тест-драйва чужого Lamborghini

Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:08

2024-08-15T08:08

2024-08-15T08:08

происшествия

авто

россия

lamborghini

москва

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина взял с автомойки чужую Lamborghini покататься по Москве, но ему удалось избежать суда, поскольку он договорился с собственником элитного спорткара, говорится в материалах делах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, мужчина увидел на стоянке автомойки спорткар, представился его владельцем, получил ключи от машины и уехал. Спустя 16 часов его за рулем "ламбы" задержали сотрудники ДПС. Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако молодой человек и ИП-хозяина авто уладили вопрос между собой, и просили суд утвердить мировое соглашение. Любитель быстрых авто вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд также засвидетельствовал, что мужчина "загладил причиненный преступлением материальный и моральный вред путем передачи потерпевшему денежных средств". "Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ было прекращено в связи с примирением сторон", - рассказал собеседник агентства. Мотивы поступка в постановлении не раскрываются.

https://ria.ru/20240117/mvd-1921778273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, lamborghini, москва