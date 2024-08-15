https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян - РИА Новости, 15.08.2024
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян
Туроператоры оценили грядущее изменение правил въезда иностранцев в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:51
2024-08-15T19:51
2024-08-15T19:51
туризм
туризм
новости - туризм
турция
таиланд
сирия
ассоциация туроператоров россии (атор)
граница
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры оценили грядущее изменение правил въезда иностранцев в Турцию, сообщает АТОР.Власти Турции намерены начать поэтапное внедрение системы сбора биометрических данных. В том числе они планируют на границе снимать отпечатки пальцев у въезжающих иностранцев, рассказал в интервью газете Sabah министр внутренних дел Али Ерликая.Новация обсуждается не первый год, решение еще не принято и подробности пока не обнародованы. По предварительным данным, собирать отпечатки пальцев начнут с 2026 года, однако сроки эти не утверждены и могут быть скорректированы, отмечают эксперты ассоциации.Источник АТОР на турецком туррынке заметил, что усиление мер по контролю миграции в первую очередь коснется жителей Сирии, Афганистана, Таджикистана и стран Африки.Турецкие СМИ сообщают, что их страна — седьмая в мире, которая разработала и выпустила собственную систему биометрических данных. К отпечаткам пальцев позже может быть добавлена информация, касающаяся распознавания лиц, голоса и радужной оболочки глаза.При всей масштабности планов, представители турбизнеса Турции уверены, что на обычных отдыхающих система сбора биометрических данных будет иметь минимальное влияние или же не затронет их вовсе.По мнению вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, действия Турции в области контроля за миграцией логичны. "Сбор биометрии давно проводится при подаче документов на шенгенскую визу, при въезде в США, Великобританию, Таиланд, ОАЭ. По прилете на Занзибар тоже нужно сдавать отпечатки пальцев. Турпоток не снизился ни в одну из этих стран".Главный вопрос — сколько времени займет процедура и как с ней справятся аэропорты. "Современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать биометрические данные в очень сжатые сроки. Так что это не должно создать неудобств для туристов, прибывающих в Турцию", – сказал Мурадян.Координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар также отметил, что даже в случае распространения обязательной биометрии на туристов, "для дактилоскопии на границе будут применяться высокоскоростные технологии". Для примера можно привести Таиланд: здесь отпечатки пальцев снимают у всех въезжающих. Процедура занимает полминуты, жалоб не поступает, а турпоток растет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, таиланд, сирия, ассоциация туроператоров россии (атор), граница, биометрия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Таиланд, Сирия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Граница, Биометрия
Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян
АТОР: турбизнес не считает проблемой возможное изменение правил въезда в Турцию
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Туроператоры оценили грядущее изменение правил въезда иностранцев в Турцию, сообщает
АТОР.
Власти Турции намерены начать поэтапное внедрение системы сбора биометрических данных. В том числе они планируют на границе снимать отпечатки пальцев у въезжающих иностранцев, рассказал в интервью
газете Sabah министр внутренних дел Али Ерликая.
Новация обсуждается не первый год, решение еще не принято и подробности пока не обнародованы. По предварительным данным, собирать отпечатки пальцев начнут с 2026 года, однако сроки эти не утверждены и могут быть скорректированы, отмечают эксперты ассоциации.
Источник АТОР на турецком туррынке заметил, что усиление мер по контролю миграции в первую очередь коснется жителей Сирии
, Афганистана
, Таджикистана
и стран Африки
.
Турецкие СМИ сообщают, что их страна — седьмая в мире, которая разработала и выпустила собственную систему биометрических данных. К отпечаткам пальцев позже может быть добавлена информация, касающаяся распознавания лиц, голоса и радужной оболочки глаза.
При всей масштабности планов, представители турбизнеса Турции уверены, что на обычных отдыхающих система сбора биометрических данных будет иметь минимальное влияние или же не затронет их вовсе.
По мнению вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна
, действия Турции в области контроля за миграцией логичны. "Сбор биометрии давно проводится при подаче документов на шенгенскую визу, при въезде в США
, Великобританию
, Таиланд
, ОАЭ
. По прилете на Занзибар
тоже нужно сдавать отпечатки пальцев. Турпоток не снизился ни в одну из этих стран".
Главный вопрос — сколько времени займет процедура и как с ней справятся аэропорты. "Современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать биометрические данные в очень сжатые сроки. Так что это не должно создать неудобств для туристов, прибывающих в Турцию", – сказал Мурадян.
Координатор Pegas Touristik по странам СНГ
Орхан Санджар также отметил, что даже в случае распространения обязательной биометрии на туристов, "для дактилоскопии на границе будут применяться высокоскоростные технологии". Для примера можно привести Таиланд: здесь отпечатки пальцев снимают у всех въезжающих. Процедура занимает полминуты, жалоб не поступает, а турпоток растет.