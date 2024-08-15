https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян - РИА Новости, 15.08.2024

Туроператоры рассказали, как изменятся правила въезда в Турцию для россиян

Туроператоры оценили грядущее изменение правил въезда иностранцев в Турцию, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:51

2024-08-15T19:51

2024-08-15T19:51

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ассоциация туроператоров россии (атор)

граница

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туроператоры оценили грядущее изменение правил въезда иностранцев в Турцию, сообщает АТОР.Власти Турции намерены начать поэтапное внедрение системы сбора биометрических данных. В том числе они планируют на границе снимать отпечатки пальцев у въезжающих иностранцев, рассказал в интервью газете Sabah министр внутренних дел Али Ерликая.Новация обсуждается не первый год, решение еще не принято и подробности пока не обнародованы. По предварительным данным, собирать отпечатки пальцев начнут с 2026 года, однако сроки эти не утверждены и могут быть скорректированы, отмечают эксперты ассоциации.Источник АТОР на турецком туррынке заметил, что усиление мер по контролю миграции в первую очередь коснется жителей Сирии, Афганистана, Таджикистана и стран Африки.Турецкие СМИ сообщают, что их страна — седьмая в мире, которая разработала и выпустила собственную систему биометрических данных. К отпечаткам пальцев позже может быть добавлена информация, касающаяся распознавания лиц, голоса и радужной оболочки глаза.При всей масштабности планов, представители турбизнеса Турции уверены, что на обычных отдыхающих система сбора биометрических данных будет иметь минимальное влияние или же не затронет их вовсе.По мнению вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, действия Турции в области контроля за миграцией логичны. "Сбор биометрии давно проводится при подаче документов на шенгенскую визу, при въезде в США, Великобританию, Таиланд, ОАЭ. По прилете на Занзибар тоже нужно сдавать отпечатки пальцев. Турпоток не снизился ни в одну из этих стран".Главный вопрос — сколько времени займет процедура и как с ней справятся аэропорты. "Современные технические средства позволяют собирать и обрабатывать биометрические данные в очень сжатые сроки. Так что это не должно создать неудобств для туристов, прибывающих в Турцию", – сказал Мурадян.Координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар также отметил, что даже в случае распространения обязательной биометрии на туристов, "для дактилоскопии на границе будут применяться высокоскоростные технологии". Для примера можно привести Таиланд: здесь отпечатки пальцев снимают у всех въезжающих. Процедура занимает полминуты, жалоб не поступает, а турпоток растет.

https://ria.ru/20240814/tunis-1966030912.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, таиланд, сирия, ассоциация туроператоров россии (атор), граница, биометрия