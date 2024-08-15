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Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
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13:55 15.08.2024 (обновлено: 14:08 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/tula-1966387401.html
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области
Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:55
2024-08-15T14:08
тульская область
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать", - сообщил Миляев.
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тульская область, владимир путин
Тульская область, Владимир Путин
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области

Тульские производители в сутки производят до двух тысяч беспилотных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать", - сообщил Миляев.
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Тульская областьВладимир Путин
 
 
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