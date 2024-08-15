https://ria.ru/20240815/tula-1966387401.html

Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области

Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024

Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области

Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:55

2024-08-15T13:55

2024-08-15T14:08

тульская область

владимир путин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать", - сообщил Миляев.

https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html

тульская область

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тульская область, владимир путин