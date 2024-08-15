https://ria.ru/20240815/tula-1966387401.html
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области
Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:55
2024-08-15T13:55
2024-08-15T14:08
тульская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966387518_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_866f32f28a6d7f5c50df3d87b7081369.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тульские производители в сутки производят до 2 тысяч беспилотных систем, эту работу регион будет продолжать, заявил временно исполняющий обязанности главы Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать", - сообщил Миляев.
https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966387518_100:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_2f455203ff9ef75a56d38b2dba164de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, владимир путин
Тульская область, Владимир Путин
Миляев рассказал о производстве беспилотных систем в Тульской области
Тульские производители в сутки производят до двух тысяч беспилотных систем