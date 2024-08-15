Рейтинг@Mail.ru
Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tsentr-1966487252.html
Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге
Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге - РИА Новости, 15.08.2024
Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге
Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта площадью 22 тысячи квадратных метров открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:31
2024-08-15T21:31
санкт-петербург
михаил дегтярев
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966486644_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d43836258f3870c054a0605303970011.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта площадью 22 тысячи квадратных метров открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Ознакомившись с новым центром адаптивного спорта в Петербурге, я могу сказать, что он лучший и самый большой в России. Более современного объекта у нас сегодня нет. Здесь есть и бассейны с изменяемой геометрией, и универсальные спортивные залы, есть даже гостиница для тех, кто приедет из других регионов или близлежащих районов в Петербург, чтобы показать свое мастерство, позаниматься спортом. Уверен, что здесь найдут для себя все возможности для занятия спортом и реабилитации наши герои, наши воины специальной военной операции", - сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. Он добавил, что теперь по поручению президента России, подобные адаптивные центры должны появиться во всех регионах страны, в том числе для поддержки и реабилитации ветеранов СВО. "Для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможными по здоровью имели возможность заниматься спортом, проводить соревнования. Здесь есть гостиница, можно проводить соревнования, приезжать сюда, и мы очень рады всем абсолютно, чтобы со всей страны приезжали к нам", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Петербурга является уникальным для города. В нем располагается плавательный бассейн с подъемным дном, гостиница на 90 мест, зал игровых видов спорта, зал тяжелой атлетики, залы общей физической подготовки. В комплексе планируется проводить занятия и соревнования по баскетболу, большому теннису, гандболу, волейболу, мини-футболу, голболу, торболу, волейболу сидя, плаванью.
https://ria.ru/20240711/putin-1959104765.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966486644_137:0:1266:847_1920x0_80_0_0_dc67bd070382d431737008694f5054d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, михаил дегтярев, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Михаил Дегтярев, Россия, Александр Беглов

Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге

© телеграм-канал министра спорта РФ Михаила ДегтяреваМихаил Дегтярев и Александр Беглов на открытии центра адаптивной физической культуры и спорта в Приморском районе Санкт-Петербурга
Михаил Дегтярев и Александр Беглов на открытии центра адаптивной физической культуры и спорта в Приморском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© телеграм-канал министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Михаил Дегтярев и Александр Беглов на открытии центра адаптивной физической культуры и спорта в Приморском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта площадью 22 тысячи квадратных метров открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ознакомившись с новым центром адаптивного спорта в Петербурге, я могу сказать, что он лучший и самый большой в России. Более современного объекта у нас сегодня нет. Здесь есть и бассейны с изменяемой геометрией, и универсальные спортивные залы, есть даже гостиница для тех, кто приедет из других регионов или близлежащих районов в Петербург, чтобы показать свое мастерство, позаниматься спортом. Уверен, что здесь найдут для себя все возможности для занятия спортом и реабилитации наши герои, наши воины специальной военной операции", - сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Он добавил, что теперь по поручению президента России, подобные адаптивные центры должны появиться во всех регионах страны, в том числе для поддержки и реабилитации ветеранов СВО.
"Для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможными по здоровью имели возможность заниматься спортом, проводить соревнования. Здесь есть гостиница, можно проводить соревнования, приезжать сюда, и мы очень рады всем абсолютно, чтобы со всей страны приезжали к нам", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Петербурга является уникальным для города. В нем располагается плавательный бассейн с подъемным дном, гостиница на 90 мест, зал игровых видов спорта, зал тяжелой атлетики, залы общей физической подготовки. В комплексе планируется проводить занятия и соревнования по баскетболу, большому теннису, гандболу, волейболу, мини-футболу, голболу, торболу, волейболу сидя, плаванью.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми
11 июля, 22:54
 
Санкт-ПетербургМихаил ДегтяревРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала