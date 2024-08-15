https://ria.ru/20240815/tsentr-1966487252.html

Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге

Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге - РИА Новости, 15.08.2024

Самый большой центр адаптивного спорта открыли в Петербурге

Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта площадью 22 тысячи квадратных метров открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:31

2024-08-15T21:31

2024-08-15T21:31

санкт-петербург

михаил дегтярев

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта площадью 22 тысячи квадратных метров открыли в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Ознакомившись с новым центром адаптивного спорта в Петербурге, я могу сказать, что он лучший и самый большой в России. Более современного объекта у нас сегодня нет. Здесь есть и бассейны с изменяемой геометрией, и универсальные спортивные залы, есть даже гостиница для тех, кто приедет из других регионов или близлежащих районов в Петербург, чтобы показать свое мастерство, позаниматься спортом. Уверен, что здесь найдут для себя все возможности для занятия спортом и реабилитации наши герои, наши воины специальной военной операции", - сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. Он добавил, что теперь по поручению президента России, подобные адаптивные центры должны появиться во всех регионах страны, в том числе для поддержки и реабилитации ветеранов СВО. "Для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможными по здоровью имели возможность заниматься спортом, проводить соревнования. Здесь есть гостиница, можно проводить соревнования, приезжать сюда, и мы очень рады всем абсолютно, чтобы со всей страны приезжали к нам", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Петербурга является уникальным для города. В нем располагается плавательный бассейн с подъемным дном, гостиница на 90 мест, зал игровых видов спорта, зал тяжелой атлетики, залы общей физической подготовки. В комплексе планируется проводить занятия и соревнования по баскетболу, большому теннису, гандболу, волейболу, мини-футболу, голболу, торболу, волейболу сидя, плаванью.

https://ria.ru/20240711/putin-1959104765.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, михаил дегтярев, россия, александр беглов