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СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе - РИА Новости, 15.08.2024
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20:55 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tsahal-1966483157.html
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе
Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ уничтожила более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в секторе Газа 7... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:55
2024-08-15T20:55
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ уничтожила более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в секторе Газа 7 октября минувшего года, на его слова ссылается газета Times of Israel. "Даниэль Хагари заявил, что военные ликвидировали более 17 тысяч боевиков террористических группировок в секторе Газа с начала войны", - отмечает издание. По данным газеты, представитель армии сделал такое заявление во время пресс-конференции в четверг. По информации издания, Хагари заявил, что "серьезная борьба" ЦАХАЛ сокращает возможности палестинского движения ХАМАС восстановить свой потенциал. "Мы намерены это продолжать (борьбу - ред.)", - приводит Times of Israel слова Хагари. Согласно изданию, Хагари также прокомментировал недавнее сообщение ХАМАС об убийстве израильского заложника и ранении еще двух израильских пленных, заявив, что ХАМАС распространяет такие сообщения о заложниках, похищенных движением в 2023 году, для "психологического террора". Ранее военное крыло ХАМАС сообщало, что произошли два инцидента, в ходе которых один из израильских заложников был убит, еще две пленные получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей. Представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что боец бригад, убивший израильского заложника, мстил за гибель своих двоих детей, ставших жертвами ударов Израиля по сектору Газа. Он признал, что это было нарушением инструкций по обращению с пленными, и заверил, что военное крыло ХАМАС ужесточит их. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, пострадавших - превысило 92 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе

ToI: Армия Израиля уничтожила 17 тысяч боевиков с начала конфликта в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ уничтожила более 17 тысяч боевиков с начала конфликта в секторе Газа 7 октября минувшего года, на его слова ссылается газета Times of Israel.
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"Даниэль Хагари заявил, что военные ликвидировали более 17 тысяч боевиков террористических группировок в секторе Газа с начала войны", - отмечает издание.
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По данным газеты, представитель армии сделал такое заявление во время пресс-конференции в четверг. По информации издания, Хагари заявил, что "серьезная борьба" ЦАХАЛ сокращает возможности палестинского движения ХАМАС восстановить свой потенциал.
«
"Мы намерены это продолжать (борьбу - ред.)", - приводит Times of Israel слова Хагари.
Согласно изданию, Хагари также прокомментировал недавнее сообщение ХАМАС об убийстве израильского заложника и ранении еще двух израильских пленных, заявив, что ХАМАС распространяет такие сообщения о заложниках, похищенных движением в 2023 году, для "психологического террора".
Ранее военное крыло ХАМАС сообщало, что произошли два инцидента, в ходе которых один из израильских заложников был убит, еще две пленные получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей. Представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил, что боец бригад, убивший израильского заложника, мстил за гибель своих двоих детей, ставших жертвами ударов Израиля по сектору Газа. Он признал, что это было нарушением инструкций по обращению с пленными, и заверил, что военное крыло ХАМАС ужесточит их.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, пострадавших - превысило 92 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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