В четыре областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую используют в качестве бомбоубежища . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 21.38 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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