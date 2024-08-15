В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черкасской и еще 4 украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 19.33 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Киевской областях. Следом – в Харьковской и Черниговской. С 16.17 сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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