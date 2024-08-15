https://ria.ru/20240815/trevoga-1966425568.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2024
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:31
2024-08-15T16:31
2024-08-15T16:31
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти полтора часа. В 16.17 мск тревога распространилась на Сумскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу