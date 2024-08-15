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СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом - РИА Новости, 15.08.2024
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19:59 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tramp-1966477110.html
СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом
СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом
Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:59
2024-08-15T19:59
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, которые он прекратил после неудавшегося покушения в июле, но уже за пуленепробиваемым стеклом, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Секретная служба США предпринимает меры для того, чтобы бывший президент Дональд Трамп возобновил проведение предвыборных митингов на открытом воздухе, окружив свою трибуну пуленепробиваемым стеклом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники. Отмечается, что подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих президентов, однако на это раз Секретная служба готова сделать исключение. По информации собеседников телеканала, Трамп в частном порядке выразил желание возобновить кампанию на открытом воздухе, но ему нужна уверенность в том, что это безопасно. Несмотря на то, что экс-президент после покушения заявлял о нежелании прекращать проведение митингов на открытой сцене, с того момента все его выступления проходили в помещениях. Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961377235.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп будет выступать на открытом воздухе за пуленепробиваемым стеклом

ABC News: Секретная служба защитит Трампа на митингах пуленепробиваемым стеклом

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, которые он прекратил после неудавшегося покушения в июле, но уже за пуленепробиваемым стеклом, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
"Секретная служба США предпринимает меры для того, чтобы бывший президент Дональд Трамп возобновил проведение предвыборных митингов на открытом воздухе, окружив свою трибуну пуленепробиваемым стеклом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники.
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Отмечается, что подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих президентов, однако на это раз Секретная служба готова сделать исключение. По информации собеседников телеканала, Трамп в частном порядке выразил желание возобновить кампанию на открытом воздухе, но ему нужна уверенность в том, что это безопасно.
Несмотря на то, что экс-президент после покушения заявлял о нежелании прекращать проведение митингов на открытой сцене, с того момента все его выступления проходили в помещениях.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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