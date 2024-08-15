https://ria.ru/20240815/tramp-1966450235.html

Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ

Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп просит перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:10

2024-08-15T18:10

2024-08-15T18:10

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп просит перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18 сентября на период после президентских выборов, сообщает телеканал ABC. В начале июля приговор Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, уже переносили на сентябрь. "Бывший президент Трамп пытается отложить вынесение приговора по своему уголовному делу о выплатах, ...утверждая, что текущая дата вынесения приговора 18 сентября способствует достижению "откровенных целей вмешательства в выборы" со стороны прокуроров", - говорится в сообщении телеканала. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.

https://ria.ru/20240806/ssha-1964520786.html

https://ria.ru/20240723/vitse-prezident-1961587583.html

https://ria.ru/20240730/bayden-1962820164.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024