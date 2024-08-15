Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tramp-1966450235.html
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ
Кандидат в президенты США Дональд Трамп просит перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:10
2024-08-15T18:10
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп просит перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18 сентября на период после президентских выборов, сообщает телеканал ABC. В начале июля приговор Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, уже переносили на сентябрь. "Бывший президент Трамп пытается отложить вынесение приговора по своему уголовному делу о выплатах, ...утверждая, что текущая дата вынесения приговора 18 сентября способствует достижению "откровенных целей вмешательства в выборы" со стороны прокуроров", - говорится в сообщении телеканала. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.
https://ria.ru/20240806/ssha-1964520786.html
https://ria.ru/20240723/vitse-prezident-1961587583.html
https://ria.ru/20240730/bayden-1962820164.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ

ABC: Трамп просит вынести приговор по делу о выплатах на период после выборов

© AP Photo / Seth WenigБывший президент США Дональд Трамп выходит из зала суда
Бывший президент США Дональд Трамп выходит из зала суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент США Дональд Трамп выходит из зала суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп просит перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18 сентября на период после президентских выборов, сообщает телеканал ABC.
В начале июля приговор Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, уже переносили на сентябрь.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Суд отложил вынесение решение по иммунитету Трампа
6 августа, 21:43
"Бывший президент Трамп пытается отложить вынесение приговора по своему уголовному делу о выплатах, ...утверждая, что текущая дата вынесения приговора 18 сентября способствует достижению "откровенных целей вмешательства в выборы" со стороны прокуроров", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис намекнула, что считает Трампа жуликом и мошенником
23 июля, 22:32
Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.
После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.
В новом постановлении Верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Основываясь на этом решении, адвокаты Трампа заявили о намерении обжаловать вердикт.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Трамп раскритиковал решение Байдена по реформе Верховного суда
30 июля, 02:25
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала