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На сотрудника самарского зоопарка напал амурский тигр

На сотрудника самарского зоопарка напал амурский тигр - РИА Новости, 15.08.2024

На сотрудника самарского зоопарка напал амурский тигр

Амурский тигр напал на сотрудника Самарского зоопарка, в результате пострадавшему потребовалась помощь медиков, по факту инцидента проводится проверка, сообщили РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:26

2024-08-15T19:26

2024-08-15T19:26

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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Амурский тигр напал на сотрудника Самарского зоопарка, в результате пострадавшему потребовалась помощь медиков, по факту инцидента проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. "Сегодня в Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику, который обслуживал вольер. Пострадавшему человеку оказана своевременная первая медицинская помощь, угрозы здоровью нет, проводится выяснение того, при каких условиях произошел инцидент, чтобы избежать подобного в будущем", - сообщили в пресс-службе самарского зоопарка. Там добавили, что в ближайшее время с сотрудниками учреждения проведут дополнительный инструктаж по соблюдению техники безопасности. В минздраве Самарской области уточнили РИА Новости, что пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту инцидента прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и об ответственном обращении с животными. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц организации, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

https://ria.ru/20240514/sk-1945825798.html

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происшествия, самара, самарская область, россия, прокуратура самарской области