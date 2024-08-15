https://ria.ru/20240815/terakt-1966321364.html

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области - РИА Новости, 15.08.2024

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

В Тюменской области задержали двух человек за подготовку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:48

2024-08-15T09:48

2024-08-15T11:24

происшествия

россия

тюменская область

тобольск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Тюменской области задержали двух человек за подготовку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска", — говорится в релизе.В пресс-службе регионального управления СК добавили, что задержанным предъявили обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору" и арестовали.Также известно, что фигуранты дела контактировали в мессенджере с неустановленным лицом. У них в тайнике нашли два коктейля Молотова и самодельное взрывное устройство, их уничтожили на месте. Также у обвиняемых обнаружили компоненты для бомб, а в их телефонах были инструкции и видеозаписи испытаний.Проведены допросы, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html

россия

тюменская область

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники. 2024-08-15T09:48 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тюменская область, тобольск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)