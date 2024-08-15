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ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области - РИА Новости, 15.08.2024
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09:48 15.08.2024 (обновлено: 11:24 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/terakt-1966321364.html
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области - РИА Новости, 15.08.2024
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
В Тюменской области задержали двух человек за подготовку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:48
2024-08-15T11:24
происшествия
россия
тюменская область
тобольск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Тюменской области задержали двух человек за подготовку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска", — говорится в релизе.В пресс-службе регионального управления СК добавили, что задержанным предъявили обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору" и арестовали.Также известно, что фигуранты дела контактировали в мессенджере с неустановленным лицом. У них в тайнике нашли два коктейля Молотова и самодельное взрывное устройство, их уничтожили на месте. Также у обвиняемых обнаружили компоненты для бомб, а в их телефонах были инструкции и видеозаписи испытаний.Проведены допросы, назначены судебные экспертизы.
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россия
тюменская область
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Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске
ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники.
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происшествия, россия, тюменская область, тобольск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Тобольск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта на объекте МВД в Тобольске

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Тюменской области задержали двух человек за подготовку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска", — говорится в релизе.
В пресс-службе регионального управления СК добавили, что задержанным предъявили обвинение по статье "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору" и арестовали.
Также известно, что фигуранты дела контактировали в мессенджере с неустановленным лицом.
У них в тайнике нашли два коктейля Молотова и самодельное взрывное устройство, их уничтожили на месте. Также у обвиняемых обнаружили компоненты для бомб, а в их телефонах были инструкции и видеозаписи испытаний.
Проведены допросы, назначены судебные экспертизы.
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ПроисшествияРоссияТюменская областьТобольскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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