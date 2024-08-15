https://ria.ru/20240815/telo-1966424825.html

Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО

Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО - РИА Новости, 15.08.2024

Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО

Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, это четырехлетний ребенок, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:29

2024-08-15T16:29

2024-08-15T16:29

происшествия

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, это четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. "В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка, 2020 года рождения", – говорится в сообщении. Семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, 8 августа на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года. В четверг СК информировало, что были найдены тела еще двоих – 32-летнего мужчины и 17-летнего подростка. В пресс-службе управления подчеркнули, что обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20240812/jakutija-1965721502.html

https://ria.ru/20240812/prigraniche-1965731907.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)