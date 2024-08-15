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Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО - РИА Новости, 15.08.2024
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16:29 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/telo-1966424825.html
Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО
Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО - РИА Новости, 15.08.2024
Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО
Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, это четырехлетний ребенок, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:29
2024-08-15T16:29
происшествия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, это четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. "В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка, 2020 года рождения", – говорится в сообщении. Семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, 8 августа на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года. В четверг СК информировало, что были найдены тела еще двоих – 32-летнего мужчины и 17-летнего подростка. В пресс-службе управления подчеркнули, что обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20240812/jakutija-1965721502.html
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сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в ХМАО

Спасатели нашли тело четырехлетнего ребенка, пропавшего с группой хантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело последнего из семи пропавших человек в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, это четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.
"В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка, 2020 года рождения", – говорится в сообщении.
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Семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, 8 августа на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года. В четверг СК информировало, что были найдены тела еще двоих – 32-летнего мужчины и 17-летнего подростка.
В пресс-службе управления подчеркнули, что обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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