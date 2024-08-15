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Британия не отрицает использование танков Challenger 2 в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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19:38 15.08.2024 (обновлено: 20:02 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/tanki-1966474324.html
Британия не отрицает использование танков Challenger 2 в Курской области
Британия не отрицает использование танков Challenger 2 в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Британия не отрицает использование танков Challenger 2 в Курской области
Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, пишет... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:38
2024-08-15T20:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, пишет Independent со ссылкой на ответ военного ведомства.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область. Телеканал отмечал, что информация о том, как, когда и в каком количестве ВСУ развернули эти танки на территории российского региона пока неизвестна. "Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России", - пишет издание. При этом, по данным Independent, в военном ведомстве Великобритании попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область, в результате которого есть погибшие мирные жители, заявив о "праве на самооборону... что не исключает проведения операций на территории России". Кроме того, издание указало на то, что до сих пор неясно, сколько танков Challenger 2 ВСУ использовали при нападении на Курскую область.В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240815/zapros-1966449946.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964762519.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Британия не отрицает использование танков Challenger 2 в Курской области

Independent: Британия не отрицает использование Challenger 2 в Курской области

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, пишет Independent со ссылкой на ответ военного ведомства.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область. Телеканал отмечал, что информация о том, как, когда и в каком количестве ВСУ развернули эти танки на территории российского региона пока неизвестна.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям
Вчера, 18:08
«
"Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России", - пишет издание.
При этом, по данным Independent, в военном ведомстве Великобритании попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область, в результате которого есть погибшие мирные жители, заявив о "праве на самооборону... что не исключает проведения операций на территории России".
Кроме того, издание указало на то, что до сих пор неясно, сколько танков Challenger 2 ВСУ использовали при нападении на Курскую область.
В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
На Западе считают атаку ВСУ на Курскую область стратегически бесполезной
7 августа, 20:37
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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