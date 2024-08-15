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На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку

На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку - РИА Новости, 15.08.2024

На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку

С 15 августа по 4 сентября в Суздале представят аудиовизуальное шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" с видеомэппингом на стены Кремля. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:21

2024-08-15T04:21

2024-08-15T04:21

культура

владимиро-суздальский музей-заповедник

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суздаль

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 15 августа по 4 сентября в Суздале представят аудиовизуальное шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" с видеомэппингом на стены Кремля. "Этот проект станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля", — рассказали организаторы показов.Шоу будет основано на сказках Владимирского края и предварит проведение одноименной масштабной экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника."Главной героиней станет сама Сказка – полудевушка-полуптица, которая хочет быть рассказанной всему свету и отправляется в странствие, встречая на своем пути персонажей из русских сказок ("Финист - ясный сокол", "Василиса Прекрасная", "О сильном русском богатыре Зеленом"). Она наблюдает за приключениями героев, помогает им справляться с испытаниями и наконец оказывается в старинном городе под названием Суздаль, где идут приготовления сразу к трем свадьбам: богатыря Зеленого с дочерью Картауса, Василисы Прекрасной и царя, Марьи и Финиста. Начинается пир на весь мир, когда на пирующих нападает Черный Змий. Сказка вступает с ним в бой, спасая и город, и людей", — пояснили организаторы.В основе визуального ряда шоу отсылки к творчеству русских художников Билибина и Бенуа, известных своими иллюстрациями к сказочным историям, а также традиционные ремесла – Ивановские текстильные узоры, Владимирское шитье, Мстерская лаковая миниатюра, узоры Фаберже и коллекция тканей XVIII-XIX веков Музея Ивановского ситца.К работе над концепцией шоу привлечены научные сотрудники музея-заповедника, а также использованы уникальные сюжеты и тексты подлинных Владимирских сказок.Шоу пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Часы показов будут объявлены позднее (ориентировочно 21:00). На самой площадке через кьюар коды можно будет также узнать актуальный график показов.

https://ria.ru/20240809/festival-1965130943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

владимиро-суздальский музей-заповедник, президентский фонд культурных инициатив, суздаль, новости культуры, что посмотреть