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На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку - РИА Новости, 15.08.2024
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Культура
 
04:21 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/suzdal-1966159178.html
На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку
На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку - РИА Новости, 15.08.2024
На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку
С 15 августа по 4 сентября в Суздале представят аудиовизуальное шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" с видеомэппингом на стены Кремля. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:21
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культура
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 15 августа по 4 сентября в Суздале представят аудиовизуальное шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" с видеомэппингом на стены Кремля. "Этот проект станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля", — рассказали организаторы показов.Шоу будет основано на сказках Владимирского края и предварит проведение одноименной масштабной экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника."Главной героиней станет сама Сказка – полудевушка-полуптица, которая хочет быть рассказанной всему свету и отправляется в странствие, встречая на своем пути персонажей из русских сказок ("Финист - ясный сокол", "Василиса Прекрасная", "О сильном русском богатыре Зеленом"). Она наблюдает за приключениями героев, помогает им справляться с испытаниями и наконец оказывается в старинном городе под названием Суздаль, где идут приготовления сразу к трем свадьбам: богатыря Зеленого с дочерью Картауса, Василисы Прекрасной и царя, Марьи и Финиста. Начинается пир на весь мир, когда на пирующих нападает Черный Змий. Сказка вступает с ним в бой, спасая и город, и людей", — пояснили организаторы.В основе визуального ряда шоу отсылки к творчеству русских художников Билибина и Бенуа, известных своими иллюстрациями к сказочным историям, а также традиционные ремесла – Ивановские текстильные узоры, Владимирское шитье, Мстерская лаковая миниатюра, узоры Фаберже и коллекция тканей XVIII-XIX веков Музея Ивановского ситца.К работе над концепцией шоу привлечены научные сотрудники музея-заповедника, а также использованы уникальные сюжеты и тексты подлинных Владимирских сказок.Шоу пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Часы показов будут объявлены позднее (ориентировочно 21:00). На самой площадке через кьюар коды можно будет также узнать актуальный график показов.
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владимиро-суздальский музей-заповедник, президентский фонд культурных инициатив, суздаль, новости культуры, что посмотреть
Культура, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Президентский фонд культурных инициатив, Суздаль, Новости культуры, что посмотреть
На стенах Суздальского Кремля покажут аудиовизуальное шоу-сказку

Шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" покажут на стенах Кремля

© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской"
Шоу-сказка Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С 15 августа по 4 сентября в Суздале представят аудиовизуальное шоу-сказку "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской" с видеомэппингом на стены Кремля.
"Этот проект станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля", — рассказали организаторы показов.
© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской"
Шоу-сказка Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"
Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской"
Шоу будет основано на сказках Владимирского края и предварит проведение одноименной масштабной экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
"Главной героиней станет сама Сказка – полудевушка-полуптица, которая хочет быть рассказанной всему свету и отправляется в странствие, встречая на своем пути персонажей из русских сказок ("Финист - ясный сокол", "Василиса Прекрасная", "О сильном русском богатыре Зеленом"). Она наблюдает за приключениями героев, помогает им справляться с испытаниями и наконец оказывается в старинном городе под названием Суздаль, где идут приготовления сразу к трем свадьбам: богатыря Зеленого с дочерью Картауса, Василисы Прекрасной и царя, Марьи и Финиста. Начинается пир на весь мир, когда на пирующих нападает Черный Змий. Сказка вступает с ним в бой, спасая и город, и людей", — пояснили организаторы.
© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской"
Шоу-сказка Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото предоставлено Музейным комплексом "Суздальский Кремль"
Шоу-сказка "Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской"
В основе визуального ряда шоу отсылки к творчеству русских художников Билибина и Бенуа, известных своими иллюстрациями к сказочным историям, а также традиционные ремесла – Ивановские текстильные узоры, Владимирское шитье, Мстерская лаковая миниатюра, узоры Фаберже и коллекция тканей XVIII-XIX веков Музея Ивановского ситца.
К работе над концепцией шоу привлечены научные сотрудники музея-заповедника, а также использованы уникальные сюжеты и тексты подлинных Владимирских сказок.
Шоу пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Часы показов будут объявлены позднее (ориентировочно 21:00). На самой площадке через кьюар коды можно будет также узнать актуальный график показов.
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КультураВладимиро-Суздальский музей-заповедникПрезидентский фонд культурных инициативСуздальНовости культурычто посмотреть
 
 
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