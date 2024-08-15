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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 15.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в четверг Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг местное издание "Страна". РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:03

2024-08-15T14:03

2024-08-15T14:03

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг местное издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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