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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в четверг Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг местное издание "Страна". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:03
2024-08-15T14:03
2024-08-15T14:03
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг местное издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Страна": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв