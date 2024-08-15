https://ria.ru/20240815/sud-1966297946.html

Фигурантка дела о торговле детьми попросила суд признать ее матерью

Фигурантка дела о торговле детьми попросила суд признать ее матерью - РИА Новости, 15.08.2024

Фигурантка дела о торговле детьми попросила суд признать ее матерью

Одна из фигуранток дела о торговле детьми, сдавшая 6 лет назад ребенка на воспитание многодетной матери Наталье Патоке, попросила суд указать ее в документах... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:10

2024-08-15T04:10

2024-08-15T04:10

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Одна из фигуранток дела о торговле детьми, сдавшая 6 лет назад ребенка на воспитание многодетной матери Наталье Патоке, попросила суд указать ее в документах матерью, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в ЗАГС она представляла документы, содержащие заведомо ложные сведения и указывала себя их матерью, минуя процедуру усыновления. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Сама Патока арестована, в СИЗО также находится Логинова и другие фигурантки, передавшие детей на воспитание в эти семьи. Одна из них - Марьят Желихажева - будучи под стражей отправила в Нагатинский суд Москвы иск к Патоке и попросила спустя 6 лет признать ее матерью ребёнка. В иске (документ имеется в распоряжении РИА Новости) Желихажева указывала, что "13 ноября 2018 года родила здоровую девочку, находясь в подавленном состоянии и боясь осуждения родственников передала её на воспитание Наталье Патоке, при этом документы не были оформлены в установленном законом порядке". После передачи ребёнка Патока обратилась в органы ЗАГС и зарегистрировала девочку на себя, указав, что это были домашние роды. Спустя шесть лет после передачи ребёнка Желихажева решила забрать ребенка и попросила суд записать ее матерью в свидетельство о рождении. "Прошу установить, что я, Желихажева Марьят Хажмуратовна, являюсь матерью несовершеннолетней Патоки Руфины Николаевны, рождённой 15 ноября 2018 года Патокой Натальей Викторовной, внеся в запись акта о рождении соответствующие изменения, исключив сведения о Патоке Наталье Викторовне указав в графе "мать" Желихажева Марьят Хажмуратовна", - говорится в документе. Однако суд оставил без движения её заявление. Накануне Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Логиновой и Патоке до 16 октября.

https://ria.ru/20240809/sledstvie-1965083214.html

https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966291694.html

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