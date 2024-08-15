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США хотят, чтобы ВСУ атаковали ATACMS не Курскую область, а Крым, пишут СМИ
США хотят, чтобы ВСУ атаковали ATACMS не Курскую область, а Крым, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
США хотят, чтобы ВСУ атаковали ATACMS не Курскую область, а Крым, пишут СМИ
США не хотят разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область, поскольку количество, которое Вашингтон может... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:30
2024-08-15T22:30
2024-08-15T22:30
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США не хотят разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область, поскольку количество, которое Вашингтон может предоставить Киеву, ограниченно, сообщает телеканал CNN. "США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области..., потому что у США есть ограниченный запас... ATACMS для Украины", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на чиновников. Как отмечает CNN, Вашингтон также полагает, что эти ракеты лучше использовать для нанесения ударов по Крыму. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
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россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
США хотят, чтобы ВСУ атаковали ATACMS не Курскую область, а Крым, пишут СМИ
CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
США не хотят разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область, поскольку количество, которое Вашингтон может предоставить Киеву, ограниченно, сообщает телеканал CNN
.
«
"США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области..., потому что у США есть ограниченный запас... ATACMS для Украины", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на чиновников.
Как отмечает CNN, Вашингтон также полагает, что эти ракеты лучше использовать для нанесения ударов по Крыму.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.