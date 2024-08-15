Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ
Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
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"Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", — сказала она.
Так Сингх ответила на просьбу прокомментировать риск ответных мер со стороны Москвы на действия ВСУ.
Она подчеркнула, что американская администрация всегда оценивает риск эскалации, но, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжают поддержку Киева в долгосрочном периоде.
При этом, говоря о нападении украинской армии на Курскую область, заместитель представителя Пентагона добавила, что Вашингтон "пытается узнать больше" о целях и задачах ВСУ.
Ситуация в Курской области
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.