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Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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22:15 15.08.2024 (обновлено: 22:44 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ssha-1966492748.html
Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ
Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ
США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:15
2024-08-15T22:44
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. &quot;Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем&quot;, — сказала она.Так Сингх ответила на просьбу прокомментировать риск ответных мер со стороны Москвы на действия ВСУ.Она подчеркнула, что американская администрация всегда оценивает риск эскалации, но, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжают поддержку Киева в долгосрочном периоде.При этом, говоря о нападении украинской армии на Курскую область, заместитель представителя Пентагона добавила, что Вашингтон "пытается узнать больше" о целях и задачах ВСУ.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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в мире, цены на нефть, россия, сша, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«

"Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", — сказала она.

Очередь за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 08:00
Так Сингх ответила на просьбу прокомментировать риск ответных мер со стороны Москвы на действия ВСУ.
Она подчеркнула, что американская администрация всегда оценивает риск эскалации, но, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжают поддержку Киева в долгосрочном периоде.
При этом, говоря о нападении украинской армии на Курскую область, заместитель представителя Пентагона добавила, что Вашингтон "пытается узнать больше" о целях и задачах ВСУ.
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Ситуация в Курской области

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России
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