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Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:15

2024-08-15T22:15

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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. "Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", — сказала она.Так Сингх ответила на просьбу прокомментировать риск ответных мер со стороны Москвы на действия ВСУ.Она подчеркнула, что американская администрация всегда оценивает риск эскалации, но, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжают поддержку Киева в долгосрочном периоде.При этом, говоря о нападении украинской армии на Курскую область, заместитель представителя Пентагона добавила, что Вашингтон "пытается узнать больше" о целях и задачах ВСУ.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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