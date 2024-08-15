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"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - РИА Новости, 15.08.2024
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04:02 15.08.2024
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"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - РИА Новости, 15.08.2024
"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного лидера и поставить другого, заявил бывший британский дипломат РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:02
2024-08-15T04:02
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного лидера и поставить другого, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Что касается американской Демократической партии, &lt;...&gt; за всем там стоит невидимый нам командный пункт. Президент стал фигурой чистой номинальной. &lt;...&gt; В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал он.Экс-агент пояснил, что "командный пункт" представляет из себя мощный конгломерат из Демократической партии, близких к ней неправительственных организаций, СМИ и финансового мира.По его словам, это объединение отличается полной идеологической согласованностью и пытается подчинить себе все процессы не только в партии, но и в американском обществе с помощью навязывания определенных лозунгов населению..&quot;Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик&quot;, — добавил Крук.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240808/bayden-1964788488.html
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в мире, сша
В мире, США
"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США

Крук: Демократической партией США управляет невидимый командный пункт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного лидера и поставить другого, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Что касается американской Демократической партии, <...> за всем там стоит невидимый нам командный пункт. Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал он.
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Экс-агент пояснил, что "командный пункт" представляет из себя мощный конгломерат из Демократической партии, близких к ней неправительственных организаций, СМИ и финансового мира.
По его словам, это объединение отличается полной идеологической согласованностью и пытается подчинить себе все процессы не только в партии, но и в американском обществе с помощью навязывания определенных лозунгов населению..
«

"Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — добавил Крук.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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