https://ria.ru/20240815/ssha-1966295908.html

"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США

"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - РИА Новости, 15.08.2024

"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США

Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного лидера и поставить другого, заявил бывший британский дипломат РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:02

2024-08-15T04:02

2024-08-15T04:02

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного лидера и поставить другого, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Что касается американской Демократической партии, <...> за всем там стоит невидимый нам командный пункт. Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал он.Экс-агент пояснил, что "командный пункт" представляет из себя мощный конгломерат из Демократической партии, близких к ней неправительственных организаций, СМИ и финансового мира.По его словам, это объединение отличается полной идеологической согласованностью и пытается подчинить себе все процессы не только в партии, но и в американском обществе с помощью навязывания определенных лозунгов населению.."Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — добавил Крук.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240808/bayden-1964788488.html

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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