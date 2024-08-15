https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html

Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском

Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024

Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском

Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:44

2024-08-15T14:44

2024-08-15T14:44

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина