https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:44
2024-08-15T14:44
2024-08-15T14:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Минобороны: операция по уничтожению формирований ВСУ под Курском продолжается