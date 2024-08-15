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Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:44
2024-08-15T14:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском

Минобороны: операция по уничтожению формирований ВСУ под Курском продолжается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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