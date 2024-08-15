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Подразделения группировка "Южная" улучшили тактическое положение
Подразделения группировка "Южная" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.08.2024
Подразделения группировка "Южная" улучшили тактическое положение
улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:21
2024-08-15T13:21
2024-08-15T13:25
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. улучшили тактическое положение, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966363722.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, в мире, часов яр, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Часов Яр, США
Подразделения группировка "Южная" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 650 украинских военных