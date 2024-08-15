https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html

В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ

В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ

Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:33

2024-08-15T06:33

2024-08-15T09:57

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.После нанесения удара из ствольной артиллерии на место отправили разведывательный коптер, который подтвердил успешное уничтожение группы пехотинцев противника.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Их продвижение было остановлено. Как подчеркнул начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 14 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

россия

суджанский район

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Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области Новая группа украинских десантников уничтожена в районе села Борки Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Согласно кадрам объективного контроля, которые оказались в распоряжении агентства, уничтожены 5 боевиков ВСУ. 2024-08-15T06:33 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность