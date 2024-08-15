Рейтинг@Mail.ru
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 15.08.2024 (обновлено: 09:57 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:33
2024-08-15T09:57
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966311334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcede9845936632156c01b04c7cc5eee.jpg
КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. &quot;На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ&quot;, — сказал собеседник агентства.После нанесения удара из ствольной артиллерии на место отправили разведывательный коптер, который подтвердил успешное уничтожение группы пехотинцев противника.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Их продвижение было остановлено. Как подчеркнул начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 14 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области
Новая группа украинских десантников уничтожена в районе села Борки Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Согласно кадрам объективного контроля, которые оказались в распоряжении агентства, уничтожены 5 боевиков ВСУ.
2024-08-15T06:33
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966311334_421:0:1861:1080_1920x0_80_0_0_270b4d0004abf886c2dd3279ee530d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ

В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ

Читать ria.ru в
КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«

"На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
Вчера, 22:03
После нанесения удара из ствольной артиллерии на место отправили разведывательный коптер, который подтвердил успешное уничтожение группы пехотинцев противника.
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Их продвижение было остановлено. Как подчеркнул начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 14 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала