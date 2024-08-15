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В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:33
2024-08-15T06:33
2024-08-15T09:57
специальная военная операция на украине
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суджанский район
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КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу из пяти украинских десантников в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.После нанесения удара из ствольной артиллерии на место отправили разведывательный коптер, который подтвердил успешное уничтожение группы пехотинцев противника.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Их продвижение было остановлено. Как подчеркнул начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 14 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области
Новая группа украинских десантников уничтожена в районе села Борки Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Согласно кадрам объективного контроля, которые оказались в распоряжении агентства, уничтожены 5 боевиков ВСУ.
2024-08-15T06:33
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курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ