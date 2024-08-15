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Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы - РИА Новости, 15.08.2024
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19:10 15.08.2024
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Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы
Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы - РИА Новости, 15.08.2024
Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы
Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:10
2024-08-15T19:10
безопасность
россия
курская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов. Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
https://ria.ru/20240815/sovet-1966464170.html
россия
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безопасность, россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы

Совет по приграничью будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов.
Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности
Вчера, 18:58
 
БезопасностьРоссияКурская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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