https://ria.ru/20240815/sovet-1966468582.html

Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы

Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы - РИА Новости, 15.08.2024

Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы

Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:10

2024-08-15T19:10

2024-08-15T19:10

безопасность

россия

курская область

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов. Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

https://ria.ru/20240815/sovet-1966464170.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)