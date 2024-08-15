Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности
Главы Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в Координационный совет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в состав Координационного совета по вопросам военной безопасности этих приграничных территорий, сообщило Минобороны РФ.
Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
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"В состав Координационного совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, руководители указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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