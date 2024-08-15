https://ria.ru/20240815/sovet-1966464170.html

Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности

Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности - РИА Новости, 15.08.2024

Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности

Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:58

2024-08-15T18:58

2024-08-15T19:05

безопасность

россия

курская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в состав Координационного совета по вопросам военной безопасности этих приграничных территорий, сообщило Минобороны РФ. Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. "В состав Координационного совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, руководители указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, андрей белоусов