Рейтинг@Mail.ru
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 15.08.2024 (обновлено: 19:05 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sovet-1966464170.html
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности - РИА Новости, 15.08.2024
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности
Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:58
2024-08-15T19:05
безопасность
россия
курская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147279/19/1472791929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c70f78647e08fc4833beecdf0d35566.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в состав Координационного совета по вопросам военной безопасности этих приграничных территорий, сообщило Минобороны РФ. Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. "В состав Координационного совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, руководители указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147279/19/1472791929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b34df4be667e91543ca0a6269bcd358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Главы трех регионов вошли в Координационный совет по безопасности

Главы Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в Координационный совет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Профильные заместители министра обороны России, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей вошли в состав Координационного совета по вопросам военной безопасности этих приграничных территорий, сообщило Минобороны РФ.
Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
«
"В состав Координационного совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, руководители указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
БезопасностьРоссияКурская областьАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала