https://ria.ru/20240815/sovet-1966456002.html

В России создали Координационный совет по безопасности приграничья

В России создали Координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 15.08.2024

В России создали Координационный совет по безопасности приграничья

В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:45

2024-08-15T18:45

2024-08-15T19:13

россия

курская область

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве."Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", — сказал министр.Белоусов обозначил ключевые задачи Координационного совета: ️Как добавили в Минобороны по итогам заседания, совет также будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск при угрозе прорыва госграницы.При этом новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск. Белоусов подчеркнул, что это остается задачей командования группировки "Север", а также Генерального штаба.️В совет вошли вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Новый орган будет собираться не реже одного раза в неделю."Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво", — подчеркнул Белоусов.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/kursk-1966195405.html

https://ria.ru/20240815/syrskiy-1966417014.html

https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов о создании совета для повышения эффективности войск по прикрытию границ ❗️Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях создан по приказу Белоусова. 2024-08-15T18:45 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)