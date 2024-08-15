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В России создали Координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 15.08.2024
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18:45 15.08.2024 (обновлено: 19:13 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sovet-1966456002.html
В России создали Координационный совет по безопасности приграничья
В России создали Координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости, 15.08.2024
В России создали Координационный совет по безопасности приграничья
В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:45
2024-08-15T19:13
россия
курская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве.&quot;Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов&quot;, — сказал министр.Белоусов обозначил ключевые задачи Координационного совета: ️Как добавили в Минобороны по итогам заседания, совет также будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск при угрозе прорыва госграницы.При этом новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск. Белоусов подчеркнул, что это остается задачей командования группировки "Север", а также Генерального штаба.️В совет вошли вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Новый орган будет собираться не реже одного раза в неделю.&quot;Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво&quot;, — подчеркнул Белоусов.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Белоусов о создании совета для повышения эффективности войск по прикрытию границ
❗️Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы в Белгородской, Брянской и Курской областях создан по приказу Белоусова.
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россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В России создали Координационный совет по безопасности приграничья

Белоусов провел заседание Совета по военной безопасности приграничных регионов

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве.
«

"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", — сказал министр.

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Белоусов обозначил ключевые задачи Координационного совета:
  • эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения;
  • обеспечение инженерного обустройства территорий регионов;
  • военно-медицинское обеспечение;
  • содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов;
  • принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
Как добавили в Минобороны по итогам заседания, совет также будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск при угрозе прорыва госграницы.
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При этом новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск. Белоусов подчеркнул, что это остается задачей командования группировки "Север", а также Генерального штаба.
В совет вошли вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Новый орган будет собираться не реже одного раза в неделю.
«

"Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво", — подчеркнул Белоусов.

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Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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