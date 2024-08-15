https://ria.ru/20240815/sochi-1966471660.html

В Сочи оштрафовали женщину, съевшую протокол обвинения по делу сына

В Сочи оштрафовали женщину, съевшую протокол обвинения по делу сына - РИА Новости, 15.08.2024

В Сочи оштрафовали женщину, съевшую протокол обвинения по делу сына

Жительницу Сочи, съевшую в кабинете следователя протокол обвинения по уголовному делу своего сына, оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:22

2024-08-15T19:22

2024-08-15T19:22

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Сочи, съевшую в кабинете следователя протокол обвинения по уголовному делу своего сына, оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По данным ведомства, 11 декабря 2023 года женщина, находясь в кабинете следователя, разорвала, а потом съела протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Таким образом она хотела увести сына от уголовной ответственности. Следствие рассмотрело это действие как желание воспрепятствовать производству, прокуратура Хостинского района поддержала государственное обвинение в отношении нарушительницы. Хостинский районный суд признал жительницу Сочи виновной по части 2 статьи 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела), добавили в краевой прокуратуре. "С учетом обстоятельств совершенного преступления, частичного признания вины и личности подсудимой, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание подсудимой в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Сын женщины, как отметили в прокуратуре, был привлечен к уголовной ответственности, однако за что именно ведомство не уточняет.

https://ria.ru/20240815/sk-1966375100.html

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942103385.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия