https://ria.ru/20240815/smi-1966480963.html

На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата

На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата - РИА Новости, 15.08.2024

На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата

В Тернопольской области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека, сообщает в четверг местное издание Zaxid.net. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:34

2024-08-15T20:34

2024-08-15T20:34

в мире

тернопольская область

украина

тернополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Тернопольской области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека, сообщает в четверг местное издание Zaxid.net. "В Тернопольской области 15 августа мужчина возле сельской школы расстрелял людей... Стрельба произошла в селе Доброводы. Местные жители рассказали, что погибли два человека, еще троих с тяжелыми ранениями увезли в Тернополь в реанимацию Центра экстренной медицинской помощи", - сообщает издание. Как утверждает издание, эту информацию подтвердили также собственные источники полиции региона. По их данным, среди погибших и пострадавших – женщины и один мужчина. Расстреливал их мужчина из автомата. Как передает издание, стрелявший был задержан, на месте работают правоохранители. Как сообщили позднее в главном управлении нацполиции в Тернопольской области, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Житомирской области, во время задержания у него изъяли оружие.

https://ria.ru/20240807/strelba-1964718809.html

https://ria.ru/20240624/strelba-1955182039.html

тернопольская область

украина

тернополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тернопольская область, украина, тернополь