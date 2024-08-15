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На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата - РИА Новости, 15.08.2024
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20:34 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/smi-1966480963.html
На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата
На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата - РИА Новости, 15.08.2024
На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата
В Тернопольской области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека, сообщает в четверг местное издание Zaxid.net. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:34
2024-08-15T20:34
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тернопольская область
украина
тернополь
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Тернопольской области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека, сообщает в четверг местное издание Zaxid.net. "В Тернопольской области 15 августа мужчина возле сельской школы расстрелял людей... Стрельба произошла в селе Доброводы. Местные жители рассказали, что погибли два человека, еще троих с тяжелыми ранениями увезли в Тернополь в реанимацию Центра экстренной медицинской помощи", - сообщает издание. Как утверждает издание, эту информацию подтвердили также собственные источники полиции региона. По их данным, среди погибших и пострадавших – женщины и один мужчина. Расстреливал их мужчина из автомата. Как передает издание, стрелявший был задержан, на месте работают правоохранители. Как сообщили позднее в главном управлении нацполиции в Тернопольской области, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Житомирской области, во время задержания у него изъяли оружие.
https://ria.ru/20240807/strelba-1964718809.html
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в мире, тернопольская область, украина, тернополь
В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь
На западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата

В Тернопольской области мужчина расстрелял людей из автомата, двое погибли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Тернопольской области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека, сообщает в четверг местное издание Zaxid.net.
«
"В Тернопольской области 15 августа мужчина возле сельской школы расстрелял людей... Стрельба произошла в селе Доброводы. Местные жители рассказали, что погибли два человека, еще троих с тяжелыми ранениями увезли в Тернополь в реанимацию Центра экстренной медицинской помощи", - сообщает издание.
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Как утверждает издание, эту информацию подтвердили также собственные источники полиции региона. По их данным, среди погибших и пострадавших – женщины и один мужчина. Расстреливал их мужчина из автомата.
Как передает издание, стрелявший был задержан, на месте работают правоохранители.
Как сообщили позднее в главном управлении нацполиции в Тернопольской области, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Житомирской области, во время задержания у него изъяли оружие.
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