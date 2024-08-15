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В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:04
2024-08-15T13:04
2024-08-15T14:22
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, 14 августа мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости "поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Фигурант доставлен в следственный отдел, с ним проводятся необходимые следственные действия.
https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
СК задержал мужчину, поджегшего служебный автомобиль Росгвардии в Москве