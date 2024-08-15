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В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри - РИА Новости, 15.08.2024
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13:04 15.08.2024 (обновлено: 14:22 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sk-1966375100.html
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри
Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:04
2024-08-15T14:22
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, 14 августа мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости "поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Фигурант доставлен в следственный отдел, с ним проводятся необходимые следственные действия.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри

СК задержал мужчину, поджегшего служебный автомобиль Росгвардии в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
По данным следствия, 14 августа мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости "поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители".
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Фигурант доставлен в следственный отдел, с ним проводятся необходимые следственные действия.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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