https://ria.ru/20240815/sk-1966375100.html

В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри

В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри - РИА Новости, 15.08.2024

В Москве задержали мужчину, поджегшего авто с росгвардейцами внутри

Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:04

2024-08-15T13:04

2024-08-15T14:22

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задержан мужчина, в Москве поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, 14 августа мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости "поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.Фигурант доставлен в следственный отдел, с ним проводятся необходимые следственные действия.

https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)