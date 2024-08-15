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Умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова
Умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова - РИА Новости, 15.08.2024
Умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова
Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни, сообщил Союз РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:59
2024-08-15T16:59
2024-08-15T17:21
россия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни, сообщил Союз женщин летных специальностей на своем сайте."Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова, штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков", — уточнили в организации. Галина Павловна Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. Как отмечается на сайте "Бессмертного полка", участниц 125-го авиаполка немцы называли "ночными ведьмами". На счету Брок-Бельцовой десятки вылетов на пикирующем бомбардировщике Пе-2 в годы Великой Отечественной войны.
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россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова
Летчица-ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова умерла в 99 лет