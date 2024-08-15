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В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в Москве вырастут с 1 сентября, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:48
2024-08-15T02:48
2024-08-15T02:48
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в Москве вырастут с 1 сентября, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников. "Поправки о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам внесены Мосгордумой в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с принятием соответствующих поправок в федеральный КОАП. В силу они вступают с 1 сентября 2024 года... Размер штрафа будет следующим: для граждан - 3 тысячи рублей, для юрлиц - 10 тысяч рублей", - рассказал Семенников. Он подчеркнул, что москвичей повышение штрафов коснется в минимальной степени, поскольку в городе только две платные автодороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом платить за проезд московским автовладельцам надо только по проспекту Багратиона, а МСД для жителей Москвы и области был и остается бесплатным. Также оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда. "В случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для юрлиц – 15 тысяч рублей. Важно отметить, что штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера", - уточнил Семенников. Он отметил, что главный эффект от меры – не фискальный. Как и другие административные штрафы, она направлена прежде всего на профилактику нарушений, воспитание у граждан уважения к закону и нормам жизни городского сообщества.
https://ria.ru/20240814/avtomobili-1966059571.html
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общество, авто, москва, александр семенников, московская городская дума, россия
Общество, Авто, Москва, Александр Семенников, Московская городская дума, Россия
В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Мосгордума: штрафы за неоплату проезда по платным дорогам вырастут с 1 сентября
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в Москве вырастут с 1 сентября, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.
"Поправки о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам внесены Мосгордумой в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с принятием соответствующих поправок в федеральный КОАП. В силу они вступают с 1 сентября 2024 года... Размер штрафа будет следующим: для граждан - 3 тысячи рублей, для юрлиц - 10 тысяч рублей", - рассказал Семенников.
Он подчеркнул, что москвичей повышение штрафов коснется в минимальной степени, поскольку в городе только две платные автодороги – проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом платить за проезд московским автовладельцам надо только по проспекту Багратиона, а МСД для жителей Москвы и области был и остается бесплатным. Также оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда.
"В случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для юрлиц – 15 тысяч рублей. Важно отметить, что штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера", - уточнил Семенников.
Он отметил, что главный эффект от меры – не фискальный. Как и другие административные штрафы, она направлена прежде всего на профилактику нарушений, воспитание у граждан уважения к закону и нормам жизни городского сообщества.